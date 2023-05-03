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НовостиОбщество3 мая 2023 12:21

Парад Победы на Красной площади не отменят после атаки дрона ВСУ на Кремль

Изменений в планах пока нет, заявил Дмитрий Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Парад Победы на Красной площади решено не отменять после атаки дрона ВСУ на Кремль

Парад Победы на Красной площади решено не отменять после атаки дрона ВСУ на Кремль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад Победы на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на атаку украинского беспилотника на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 мая Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по кремлевской резиденции Путина. В результате работы спецслужб и военных было ликвидировано два беспилотника, в результате инцидента никто не пострадал.

В Кремле заявили, что это был спланированный киевским режимом террористический акт, назвав его покушением на президента России. Самого главы государства в момент атаки не было в Кремле. На проведение публичных мероприятий Путина, в том числе в Кремле, инцидент не повлиял, его график осталася без изменений.

Между тем в Москве запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Запрет не касается только тех дронов, которые необходимы для государственных нужд.