Парад Победы на Красной площади не отменят после атаки дрона ВСУ на Кремль

Парад Победы на Красной площади решено не отменять после атаки дрона ВСУ на Кремль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад Победы на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на атаку украинского беспилотника на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 мая Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по кремлевской резиденции Путина. В результате работы спецслужб и военных было ликвидировано два беспилотника, в результате инцидента никто не пострадал.

В Кремле заявили, что это был спланированный киевским режимом террористический акт, назвав его покушением на президента России. Самого главы государства в момент атаки не было в Кремле. На проведение публичных мероприятий Путина, в том числе в Кремле, инцидент не повлиял, его график осталася без изменений.

Между тем в Москве запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Запрет не касается только тех дронов, которые необходимы для государственных нужд.