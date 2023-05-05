Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в пятницу, 5 мая, заявил, что Копенгаген совместно с Берлином поставит на Украину 80 танков Leopard 1.

В интервью датскому телеканалу TV2 глава Минобороны Дании подчеркнул, что это «очень и очень крупное пожертвование».

«Тот факт, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — это очень значительное число», - отметил Поульсен.

Отмечается, что военная техника, которая была снята с вооружения в Дании в 2005 году, будет готова к использованию Вооруженными силами Украины к 1 июня.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 апреля стало известно о том, что Дания и Нидерланды передадут Киеву 14 танков Leopard 2. Тогда министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал это «крупным пожертвованием» в рамках проекта сотрудничества Копенгагена с Амстердамом.

В свою очередь, в Кремле отмечали, что поставки западного оружия на Украину не изменят цели и итог специальной военной операции. Но это может привести к затягиванию конфликта и негативно отразиться на жизни мирных украинских граждан.