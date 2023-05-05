Минобороны: средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области

Российская ПВО сбила два истребителя ВВС Украины в Херсонской области Фото: REUTERS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Су-25 в Херсонской области.

“Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины”, – сообщили в Минобороны.

Также в сводке указано, что за прошедшие сутки было уничтожено 14 украинских беспилотников и перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 418 боевых самолетов и 3963 БПЛА.

Напомним, обозреватель издания Newsweek Брендан Коул считает, что значительное превосходство России в воздухе серьезно помешает украинской армии при попытке проведения контрнаступления, так как у ВКС России в десять раз больше авиационных резервов, чем у ВСУ.

Издание Military Watch сообщает, что в скором времени Украина полностью исчерпает свои запасы ракет для систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. Когда запасы ВСУ закончатся, российская авиация получит полную свободу в зоне конфликта, что приведет к серьезным успехам российской армии.