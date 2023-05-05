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НовостиВ мире5 мая 2023 13:35

Немецкий депутат Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла Великого

По мнению парламентария, украинский лидер должен сделать все для мира на Украине
Екатерина КОСОБОКОВА
Немецкий депутат Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Немецкий депутат Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Фото: REUTERS

Парламентарий от Левой партии Бундестага Сару Вагенкнехт считает, что президент Украины Владимир Зеленский не достоин международной премии имени Карла Великого.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное для того, чтобы конфликт на Украине закончился путем переговоров и компромиссного мира», - цитирует депутата издание Die Welt.

По мнению Вагенкнехт, было бы очень хорошо, если бы канцлер Германии Олаф Шольц уговорил Зеленского «сделать такое соглашение возможным».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, немецкие издания писали, что в мае 2023 года президент Украины планирует посетить Германию впервые с начала специальной военной операции, а цель его визита – получение премии Карла Великого, которой награждают каждый год за вклад в объединение Европы.

В свою очередь, читатели немецкой газеты Bild в соцсетях подвергли критике идею награждения украинского лидера международной премией. По их мнению, возможный визит Зеленского в ФРГ является рекламой, а идея получения им награды посчитали нелепой и позорной.