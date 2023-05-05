Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что около 15 тысяч военных ВСУ прошли обучение в Британии

Около 15 тысяч военных ВСУ прошли обучение в Британии Фото: REUTERS

Около 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение в Великобритании, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных. Спасибо Великобритании за начало операции Interflex по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров», – написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, он скоординировал с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом шаги по контрнаступлению и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, украинские танкисты завершили обучение управлению британскими танками Challenger. Как отметили в британском Минобороны, в ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на боевых машинах. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении ВСУ.

Ранее стало известно, что специалисты Вооруженных сил Германии обучают украинские силы специального назначения для контрнаступления.