Суд в Москве арестовал драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма Фото: Архив "КП"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук, обвиняемую в оправдании терроризма.

«Суд избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», – передает ТАСС слова судьи.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 мая, Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат режиссера сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать данное решение. Свою вину Беркович не признала.

Напомним, в отношении режиссера возбулиди уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за ее спектакля, сценарий к которому написала драматург Светлана Петрийчук.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина, который с 2020 года живет в Испании. Поводом для уголовного преследования стали высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.