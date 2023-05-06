CNN: реактивные установки HIMARS становятся малоэффективными на Украине из-за российских систем электронного подавления

РСЗО HIMARS на Украине стали менее эффективными. Фото: REUTERS

Российские системы электронного подавления делают неэффективными использование реактивных установок HIMARS на Украине. Об этом пишет CNN, ссылаясь на информированные источники.

«Россия в последние месяцы все чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», - сообщает телеканал.

Ранее ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл высказал мнение, что у американских истребителей F-16 «нет шансов на успех» в случае совершения полетов над Украиной. Эксперт подчеркнул, что такие истребители не смогут преодолеть российские системы ПВО С-400.

Зачем украинская ПВО ударила по своему беспилотнику «Байрактар», военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец разбирает здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.