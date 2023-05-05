Зачем украинская ПВО ударила по своему беспилотнику "Байрактар": жестокая провокация Киева пошла не по плану

По словам украинских военных, беспилотник ВСУ был сбит из-за потери связи. Фото: REUTERS

Загадочная сенсация случилась в небе над Киевом: там среди бела дня был сбит беспилотник "Байрактар".

Украинские военные тут же признались, что это был их дрон. Почему его завалили? Объясняют: потому с этим БПЛА (беспилотный летательный аппарат - КП) была потеряна связь, он стал неуправляемым и мог рухнуть на город.

Эта версия выглядит вроде правдоподобно. Тем более, что со сложной авитехникой всякое бывает. Но тут же возникает куча сомнений и резонных вопросов, на которые пока нет ответа. Мог ли это быть российский беспилотник, который запустили по офису Зеленского как отместку за атаку на Кремль?

Турецкий беспилотник "Байрактар" за несколько секунд до сбития над Киевом. Фото: REUTERS

Но "Байрактаров" у российской армии нет. Они есть только у ВСУ. Да и президента Украины в столице сейчас нет, а бить по его бункеру даже всеми 4 ракетами "Байрактара" (а это вкупе 40 кг тротила) все равно бессмысленно. До его подземной резиденции, спрятанной на 90-метровой глубине (объект ЧЗ-417 на Банковой, 11), и таким количеством взрывчатки не достать. Следовательно, такой вариант отпадает.

А теперь еще раз обратим внимание на признание украинских военных: по их словам, БПЛА был сбит из-за потери связи с ним. Другими словами, он стал неуправляем. А максимальное расстояние, на котором этот БПЛА остается управляемым, - 150 км. Следовательно, он никак не мог быть запущен с территории России или с позиций российских войск. А они сегодня дислоцируются далеко от столицы Украины. Да и те наши системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с такого большого расстояния не достают о неба над Киевом. Это же вам не у линии боевого соприкосновения где-нибудь на Донбассе или в Запорожье.

Идем дальше. Может быть, кто-то из украинских операторов "Байрактара" не ту кнопку нажал и БПЛА сам взлетел?

Но спецы, отлично знающие систему подготовки дрона к запуску, в один голос говорят, что такое исключается. Там тройная система блокировки от случайного или ошибочного запуска БПЛА. А если запуск был осознанным, то какой была цель, если (повторюсь) наших войск не то, что за 150, но и за 250 км не было?

Все это не мешает нам выстраивать свою версию событий, отличную от официальной украинской.

Связь потеряна не была и "Байрактар" должен был ударить по какому-то объекту с огромным количеством людских жертв (не исключая и детей), чтобы потом обвинить Россию в ужасном преступлении. Ну а затем - подать этот теракт как месть Москвы за атаку на Кремль.

Но по какой-то причине (возможно, из-за секретности или несогласованности) войска ПВО, прикрывающие Киев, не знали об этой "операции" и сбили ударный беспилотник. А уж о "профессионализме" стражей украинского неба хорошо известно, - их ракеты, лупившие по жилым зданиям, или упавшие на Польшу, Белоруссию и Молдавию, веское тому доказательство. Хотя нельзя исключать и другого: после нападения дронов на Кремль, киевская система ПВО находится в состоянии панического психоза - ее командиры и расчеты ждут "московской ответочки", потому им и мерещится грозный удар с неба, потому и ударили они по своему же дрону, летевшему к месту провокационного теракта. Нельзя исключать, что целью был даже детский сад, полный ребятишек? Не потому ли заранее была приготовлена большая группа украинских и зарубежных журналистов, ожидавших команды на выезд к месту "зверства москалей"? Но, слава богу, не получилось. Все пошло не так, как замышлялось. А потому ВСУ быстро признали, что это их БПЛА и нарисовали версию "потери связи". Чтобы отвести общественное мнение от правды.