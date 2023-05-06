В России рассматривают новые антиалкогольные меры

В России планируют ввести новые ограничения на продажу алкоголя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России обсуждается введение новых антиалкогольных мер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы за 2022 год.

Сообщается, что рассматриваются в числе прочих запрет продавать крепкий алкоголь с восьми часов вечера до 11 часов утра. Также предполагается запретить продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года. Речь идет об алкогольной продукции, крепость которой превышает 17,5 градусов.

Также предполагается запретить рекламу крепкого алкоголя, а в новых фильмах, клипах, видеоблогах и других аудивизуальных произведениях будет запрещено демонстрировать товарные знаки алкогольной продукции.

Предполагается, что муниципалитеты получат право введения ограничений на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Тем временем ровно 68 литров выпивки на каждого жителя страны, включая младенцев, язвенников и радикальных сыроедов, выпустили в России за 2022 год. Иными словами, производство спиртного в России в 2022-м превысило 10 млрд литров - впервые в истории. Это на 2,2% выше, чем годом ранее.

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