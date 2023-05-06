Зеленский получил новое прозвище после своего заявления о грядущей победе над Россией

Зеленского назвали "Мистером Бредовым" после его заявления о возможной победе над Россией. Фото: REUTERS

Пользователи Twitter дали президенту Украины Владимиру Зеленскому новое прозвище после его высказываний о якобы возможной победе Украины над Россией. Один из пользователей назвал украинского лидера «Мистером Бредовым».

Ранее Зеленский заявил, что Украина «добьется победы» в конфликте, если запад будет давать ей «новые возможности каждый день». Пользователи сети крайне негативно восприняли это высказывание, назвав Зеленского в том числе «мошенником» и «обманщиком».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не хотели с ним контактировать.

Ранее украинский лидер дал странное интервью, в котором признался, что теряет рассудок.

Подробности о европейском вояже Зеленского здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что пользователи сети высмеяли украинское Минобороны после обращения к королю Великобритании Карлу III и изображения монарха в одежде цветов украинского флага.