В Минобороны Украины заявили, что Россия продолжает производить и испытывать новое оружие Фото: REUTERS

Москва продолжает производить и испытывать новое вооружение. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Россия производит и испытывает новое оружие», - заявила она, отметив, что на данный момент российская сторона налаживает производство определенных видов оружия, продолжая проводить испытания нового вооружения.

Кроме того, Маляр сообщила, что украинская армия расценивает воздушные атаки российских войск как возможность проверить вооружение, а также развить средства противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, накануне совладелец и гендиректор конструкторского бюро (КБ) «Око» Вадим Жернов рассказал о новых дронах-камикадзе «Привет-82», которых будут отправлять на передовую из единых хабов, расположенных в тылу. Незадолго до этого на выставке «Экипировка» в Москве был представлен первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа, разработанный российскими конструкторами.