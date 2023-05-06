Песков приехал с букетом алых роз на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным

Дмитрий Песков приехал с букетом роз Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехал с букетом алых роз на церемонию прощания со знаменитым российским модельером Валентином Юдашкиным, который был автором свадебного платья для его жены Татьяны Навки.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни в минувший вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. У модельера было обнаружено онкологическое заболевание еще в 2016 году, после чего он перенес несколько операций в России, а его семья собиралась отправить его на лечение за рубеж, однако там отказались браться за такой тяжелый случай.

Прощание с Валентином Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище, а сама церемония открытая. Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным кутюрье, отметив его профессионализм и талант.