В подорванной машине с Захаром Прилепиным ехала его дочь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая, взорвали автомобиль Audi Q7, в котором был российский писатель Захар Прилепин. Как передает wargonzo, вместе с писателем в машине была и его дочь, но она не пострадала, однако погиб охранник писателя.

«В машине с Прилепиным ехала его дочь. Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала. Инцидент произошёл в области, в результате взрыва погиб личный охранник Прилепина», - приводит проект заявление своего источника.

Как сообщили kp.ru в пресс-службе Захара Прилепина, писатель в порядке. На данный момент его телефон отключен.

Как сообщалось ранее, покушение на писателя произошло на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде. Сообщалось также о гибели водителя. При этом в пресс-службе писателя заявили, что с на данный момент не установлено, а что именно произошло в Нижнем Новгороде с Захаром Прилепиным.

Напомним, в конце января 2023 года в ходе заседания президиума партии «Справедливая Россия - За правду», сопредседателем которой является Захар Прилепин, заявили, что писатель отправился в зону проведения специальной военной операции. Незадолго до этого Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией.