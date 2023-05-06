Губернатор Нижегородской области рассказал о состоянии Захара Прилепина после покушения

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с покушением на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был подорван в Нижнем Новогороде в субботу, 6 мая. Глава региона заявил, что писатель «в порядке».

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», - заявил глава региона в своем Telegram-канале.

Тем временем, пресс-служба писателя также заявила kp.ru, что Захар Прилепин в порядке, однако отметила, что его номер сейчас отключен.

Как сообщалось ранее, покушение на писателя совершили на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде. Сообщалось о гибели водителя. Как писал сайт KP.RU, проект wargonzo также заявил, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была и его дочь, но она не пострадала, тем не менее охранник писателя погиб.