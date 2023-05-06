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НовостиВ мире6 мая 2023 12:07

Полицейский потерял сознание во время коронации Карла III

Сотруднику правоохранительных органов помогли его сослуживцы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полицейский потерял сознание во время коронации Карла III

Полицейский потерял сознание во время коронации Карла III

Фото: REUTERS

Сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время коронации Карла III. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, полицейскому, который упал в обморок в Вестминстере в день коронации британского короля, помогли его сослуживцы.

Напомним, сентябре прошлого года, во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, произошла аналогичная ситуация - полицейский потерял сознание. Тогда сотрудника правоохранительных органов унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне был коронован король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III. Таинство помазания, которое было скрыто от гостей церемонии и миллионов телезрителей специальной ширмой, совершил духовный глава Церкви Англии архиепископом Кентерберийский Джастин Уэлби.