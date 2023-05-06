Полицейский потерял сознание во время коронации Карла III Фото: REUTERS

Сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время коронации Карла III. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, полицейскому, который упал в обморок в Вестминстере в день коронации британского короля, помогли его сослуживцы.

Напомним, сентябре прошлого года, во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, произошла аналогичная ситуация - полицейский потерял сознание. Тогда сотрудника правоохранительных органов унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне был коронован король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III. Таинство помазания, которое было скрыто от гостей церемонии и миллионов телезрителей специальной ширмой, совершил духовный глава Церкви Англии архиепископом Кентерберийский Джастин Уэлби.