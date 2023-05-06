NYT: Украина лишится поддержки Запада в случае провала контрнаступления

Запад может отказаться от военной поддержки Киева в случае провала контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Издание The New York Times предполагает, что союзники Киева могут прекратить военную поддержку в случае пропала возможного контрнаступления ВСУ.

“Киев испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, поскольку Соединенные Штаты и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их оружие, обучение и боеприпасы <…> привести к значительным успехам”, – пишут авторы статьи.

Также издание отмечает, что высшие должностные лица в Киеве обеспокоены позицией своих союзников и понимают, что для победы уже недостаточно боевой мощи и изобретательности. Авторы статьи считают, что Украина осознает, что у нее заканчивается время.

Недавно обозреватель Newsweek Брендан Коул высказал схожее мнение, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте. По его мнению, Западные союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси также считает, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, а в противном случае откажутся от дальнейшей военной помощи.