В МВД заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина был ранее судим Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина 1993 года рождения, который задержан по подозрению в покушении на Захара Прилепина, ранее имел судимость. Его удалось задержать у лесного массива, а сейчас его доставляют в отдел полиции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

После того, как мужчину доставят в полицию, он будет передан в следственные органы для проведения допросов.

Также в ведомстве отметили, что правоохранительные органы продолжают розыск возможных соучастников преступления. В ТАСС заявили, что причастных к покушению на Захара Прилепина ищут в Подмосковье, а адреса их проживания уже установлены.

В распоряжении органов правопорядка есть информация о квартире, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым и подорвали автомобиль.

Напомним, что при взрыве автомобиля погиб один человек, который был соратником Захара Прилепина и сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии. Полную хронику покушения на писателя можно узнать в материале KP.RU.

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