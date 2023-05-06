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НовостиПроисшествия6 мая 2023 14:01

Погибшим при взрыве автомобиля Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии

Он был соратником Захара Прилепина
Роман ПОЛОСИКОВ
Погибшим при взрыве автомобиля Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии

Погибшим при взрыве автомобиля Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате взрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с повызвным «Злой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.

Отмечается, что он был соратником Прилепина, а сам писатель получил множественные переломы, однако его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина, из которого незадолго до инцидента вышла его дочь. Полицейские незамедлительно прибыли на место взрыва и начали мероприятия, которые позволят восстановить полную картину произошедшего.

В Нижегородской области был объявлен план «Перехват», а СК квалифицировал покушение на писателя, как теракт. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в покушении.

Мужчина 1993 года рождения был ранее судим, а также уже стало известно о других возможных участниках покушения. Задержанного доставили в полицию для проведения допроса.

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