Погибшим при взрыве автомобиля Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате взрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с повызвным «Злой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.

Отмечается, что он был соратником Прилепина, а сам писатель получил множественные переломы, однако его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина, из которого незадолго до инцидента вышла его дочь. Полицейские незамедлительно прибыли на место взрыва и начали мероприятия, которые позволят восстановить полную картину произошедшего.

В Нижегородской области был объявлен план «Перехват», а СК квалифицировал покушение на писателя, как теракт. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в покушении.

Мужчина 1993 года рождения был ранее судим, а также уже стало известно о других возможных участниках покушения. Задержанного доставили в полицию для проведения допроса.

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