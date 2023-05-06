Писатель Захар Прилепин получил множественные переломы и сотрясение мозга из-за взрыва машины

Прилепин получил многочисленные переломы и контузию обоих легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин в результате покушения на него 6 мая получил тяжелые переломы, ранения, повреждения легких и многочисленные ушибы. Общественного деятеля оперируют в региональной больнице Нижнего Новгорода, так как врачи опасаются, что транспортировка в Москву может негативно сказаться на его состоянии.

“У Захара Прилепина тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу он поступил в сознании, сообщает наш источник. Писателя все еще оперируют”, – сообщили в телеграм-канале Рен-ТВ.

Напомним, днем 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде злоумышленники установили взрывное устройство на автомобиль российского писателя Захара Прилепина и привели его в действие. В результате теракта погиб водитель, сам публицист жив, но тяжело ранен. Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина как тяжелое, но не критическое.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье “Террористический акт”.