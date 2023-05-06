СК России квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в которой находился Захар Прилепин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет (СК) России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт. Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, по факту подрыва автомобиля писателя было возбуждено уголовное по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

«Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», - сказано в заявлении СК РФ.

Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде на трассе в Борском районе был подорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Как заявили позже в Министерстве внутренних дел РФ, в результате покушения писатель получил ранения, а его водитель погиб.

В Нижегородской области был введен план «Перехват», а позже появилось сообщение о том, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина.