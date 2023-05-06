Раскрыто имя подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

6 мая в результате теракта пострадал писатель Захар Прилепин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России проводит проверку Александра Пермякова на причастность к совершению теракта, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, а также погиб его водитель.

“Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно”, – сообщили в телеграм-канале Следком.

После совершения преступления Пермяков, по его словам, попытался скрыться, но был пойман сотрудниками полиции при выходе из леса в другом населенном пункте.

В СК добавили, что допрос Пермякова будет продолжен, эксперты возьмут необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, а следователи продолжат поиск других лиц, причастных к совершению теракта.

Напомним, покушение на известного публициста, патриота, писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ.