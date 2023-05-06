МВД опубликовало видео с подозреваемым в причастности к подрыву машины Прилепина

На жизнь писателя Захара Прилепина было совершено покушение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство внутренних дел России опубликовало кадры с задержанным, подозреваемым в покушении на писателя Захара Прилепина. Обвиняемый на видео уже находится в наручниках.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемого выводят из машины полиции и, вероятнее всего, ведут в отделение. На протяжении всего видео на мужчине были надеты наручники. Сопротивления сотрудникам полиции подозреваемый, судя по кадрам видео, не оказывал.

Напомним, следственный комитет (СК) России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ.

В МИД России назвали данный теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал покушение политического деятеля Захара Прилепина подлым нападением нацистов, устроивших циничное представление.