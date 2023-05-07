В Берлине сняли запрет на демонстрацию флага России на шествии “Бессмертного полка” 9 мая

В Германии разрешили российские флаги и символику на шествии "Бессмертного полка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радио RBB сообщило, что административный суд Берлина частично отменил запрет местной полиции на демонстрацию российского флага и другой символики РФ в День Победы 9 мая в Берлине.

RBB, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, уточнило, что суд разрешил использование российской символики и флага на шествии "Бессмертного полка" в Берлине.

Напомним, берлинская полиция недавно сообщила о решении сохранить запрет на ношение символики флагов и символики Российской Федерации, а также СССР и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая.

Ожидалось, что данный запрет будет действовать второй год подряд. Также на сайте полиции Берлина отметили, что достойное воздаяние чести павшим воинам Советской Армии будет находиться в центре внимания в эти дни, а согласно германо-российскому соглашению, они обязаны охранять все советские мемориалы.

Позже в Берлине отменили решение о запрете на демонстрацию украинского флага около советских мемориалов. Городской административный суд признал запрет частично незаконным, но сохранил ограничения в отношении флага и символики России.