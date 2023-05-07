Экс-госсекретарь США Киссинджер допустил, что переговоры по Украине начнутся к концу года благодаря Китаю

Генри Киссинджер считает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что к концу 2023 года благодаря инициативе Китая могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.

“Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса”, – сказал Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.

Ранее он уже говорил, что затягивания украинского конфликта следует избежать, так как оно чревато эскалацией. Киссинджер заявлял, что данный конфликт следует как можно скорее завершить дипломатическим путем, а сейчас, по его мнению, вероятно происходит переломный момент в конфликте.

Напомним, недавно издание Wall Street Journal сообщило, что Западные союзники Киева начинают пересматривать свое отношение к участию Китая в дипломатическом решении конфликта на Украине, а также допускают, что возможная попытка контрнаступления ВСУ может “подготовить почву” для мирных переговоров.

Тем временем американский военный аналитик Шон Белл считает, что данное наступление может стать последней главой этого конфликта, так как украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне слабеющей поддержки Запада приведет к победе России.