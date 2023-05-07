Захват Запорожской АЭС вероятно входит в план предстоящего контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в возможном контрнаступлении Киев попробует захватить Запорожскую АЭС.

“В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом береге Днепра. Они этого даже не скрывают”, – поделился Рогов с агентством РИА Новости.

Также он отметил, что план предстоящего контрнаступления ВСУ разработал военными союзниками Киева, а украинская армия всего лишь выступает в роле исполнителей преступных приказов.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова также считает, что Западные союзники Киева стоят не только за тактическим, но и за полноценным военным планированием действий ВСУ в конфликте.

Также недавно Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС и признать, что единственная опасность в регионе исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.