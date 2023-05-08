Власти Приднестровья попросили Россию увеличить миротворческий контингент Фото: REUTERS

Власти Приднестровской Молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев в связи рисками для безопасности, заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

«Нынешняя численность составляет не более 450 миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности. При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3 100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Манакова, численность миротворческого контингента может быть увеличена в том числе за счет граждан России, проживающих в Приднестровье. Дипломат напомнил, что Россия в 1995 году в одностороннем порядке уменьшила численность миротворцев в ПМР с шести до двух мотострелковых батальонов.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для провокаций против Приднестровья.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска находятся на границе с Молдавией, поскольку Киев считает необходимым быть готовым к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья.