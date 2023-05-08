Еврокомиссия передала на согласование странам ЕС проект 11 пакета санкций против России Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 11 пакета санкций в отношении России и передала его странам Евросоюза для согласования, сообщил руководитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

«11 пакет санкций передан странам-членам. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС введет 11 пакет антироссийских санкций не раньше второй половины мая. По его словам, одни члены ЕС выступают за введение санкций на алмазы, другие против них. Дипломат добавил, что ожидал бы введения персональных санкций против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля страны Евросоюза приняли 10 пакет санкций против России. До этого очередные ограничения против России подготовили США и Великобритания.