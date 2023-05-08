Президент Казахстана Токаев приедет в Россию для участия в Параде Победы Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом. В Москве глава государства примет участие в Параде Победы. Об этом в понедельник, 8 мая, проинформировал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

Президент Казахстана пробудет в России два дня - 8 и 9 мая.

«Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - отметил пресс-секретарь главы Казахстана.

Как уточнил в своих соцсетях Желдибай, в частности, Токаев посетит Ржевский мемориал в Тверской области, где почтит память воинов-казахов, которые погибли в одном из самых крупных боев Великой Отечественной войны.

Кроме того, президент Казахстана планирует съездить на братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Напомним, ранее стало известно, что в праздничных мероприятиях, которые пройдут 9 мая в Москве, также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня от отправился с рабочим визитом в Россию.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравления с 9 мая лидерам всех стран Содружества Независимых Государств, кроме Молдавии, а также главе Туркменистана.