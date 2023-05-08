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НовостиОбщество8 мая 2023 12:33

Президент Таджикистана Рахмон отправился в Москву для участия в Параде Победы

Ранее в Россию его пригласил президент Владимир Путин
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент Таджикистана Рахмон по приглашению Путина отправился в Москву для участия в Параде Победы

Президент Таджикистана Рахмон по приглашению Путина отправился в Москву для участия в Параде Победы

Фото: REUTERS

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник, 8 мая, вылетел из международного аэропорта Душанбе в Москву, где он планирует принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

«Ожидается, что в ходе визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы», - говорится в сообщении на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что рабочий визит Рахмона в Россию состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее российский лидер обсудил по телефону с президентом Таджикистана российско-таджикское партнерство. Тогда же Путин пригласил Рахмона принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве и будут посвящены празднованию Дня Победы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Параде Победы в Москве 9 мая также примут участие главы Казахстана и Армении.