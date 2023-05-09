Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как передает РИА Новости, «подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем российской армии».

Напомним, ранее российские военные пресекли высадку группы украинских диверсантов на семи скоростных катерах на левый берег Днепра в Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, зимой этого года Вооруженные силы России отразили высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. Российские разведчики с помощью беспилотника обнаружили ДРГ ВСУ, которая пыталась безуспешно подойти на лодке к левобережью Днепра. Координаты места возможной высадки диверсантов были переданы командному пункту.