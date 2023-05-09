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НовостиВ мире9 мая 2023 9:35

"День Победы" стал самым популярным запросом в украинском Google, несмотря на указ Зеленского о Дне Европы

Таких запросов в украинском гугле было более 10 тысяч за сутки
Роман ПОЛОСИКОВ
"День Победы" стал самым популярным запросом в украинском Google, несмотря на указ Зеленского о Дне Европы

"День Победы" стал самым популярным запросом в украинском Google, несмотря на указ Зеленского о Дне Европы

Фото: REUTERS

Несмотря на объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским День Европы 9 мая, в украинском Google самым популярным запросом стал именно «День Победы».

Более 10 тысяч раз такой запрос делали жители Украины.

Фото: скриншот экрана

Фото: скриншот экрана

Ранее KP.RU рассказывал, что после решения Зеленского назначить День памяти и победы над нацизмом на 8 мая, на него обрушились с критикой в Twitter даже граждане его страны.

Его обвинили в трусости и фальсификации истории, а также отмечается, что в его словах нет ни слова про Красную армию или Советский Союз, что и есть настоящий нацизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его Иудой 21 века после отмены Дня Победы на Украине. Она добавила, что таким шагом он предал своих же предков, которые вместе добивались общей победы.