Жители Киева 9 мая несут цветы к Вечному огню в парке Славы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Киева во вторник, 9 мая несут цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы, для того, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На снимках, опубликованных в СМИ, видно, что к Вечному огню с цветами подходят местные жители, в том числе ветераны.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что в стране 9 мая будут отмечаться День Европы. Он подписал соответствующий указ. Помимо этого, в своих соцсетях украинский лидер выступил с предложением отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.

Каких-либо празднований Дня Победы в Киеве 9 мая не будет.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя решение Зеленского об отмене празднования Дня Победы, назвала президента Украины предателем и новым воплощением Иуды в 21 веке. По мнению дипломата, украинский лидер, установив 9 мая в стране Днем Европы, «раз и навсегда предал своих предков».