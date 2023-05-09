Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии. Фото: посольство РФ в Австрии

Посольство РФ в Австрии во вторник, 9 мая, заявило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в городе Эбензее.

«Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма», - сказано в релизе диппредставительства.

В посольстве произошедшее назвали «подлым преступлением», подчеркнув, что особо циничным является то, что совершено оно было в День Победы в Великой Отечественной Войне.

В диппредставительстве добавили, что незамедлительно передадут информацию о произошедшем в местную администрацию. Кроме того, посольство РФ направит ноту протеста в министерство иностранных дел Австрии, в котором потребует принять все необходимые меры для того, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, найти и наказать виновных в произошедшем.

Напомним, посол РФ в Польше Сергей Андреев, а также несколько российских дипломатов во вторник, 9 мая, не смогли возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Им помешала толпа, которая собралась на кладбище и не давала пройти к мемориалу. Кроме того, от российского посла потребовали снять георгиевскую ленту. В результате дипломаты из РФ так и не смогли почтить память солдат, погибших в боях за освобождение Польши.

Как ранее писал сайт KP.RU, неизвестные в Вене осквернили мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма.