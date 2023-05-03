В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине Фото: EAST NEWS

Пентагон анонсировал новый пакет военной поддержки Украинской армии. В него войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Также в рамках поддержки украинская армия получит противотанковые комплексы TOW, РПГ AT-4, авиационные ракеты Hydra-70, оборудование для разминирования территорий, грузовики для перевозки тяжелого оборудование и другие виды техники и запчасти к ним.

Напомним, в Киеве признают, что без военной помощи Западных союзников не смогли бы противостоять России. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, подобные заявления подтверждают, что США и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта на Украине.

США неоднократно заявляли, что продолжат поддерживать украинскую армию до победы, однако издание New York Times считает, что западные союзники Киева не смогут сохранить уровень военной помощи после ожидаемого контрнаступления ВСУ из-за дефицита боеприпасов на собственных складах.

По мнению американского военного аналитика Шона Белла, в предстоящем контрнаступлении бойцы ВСУ “быстро выдохнутся”, что на фоне снижения военной поддержки Запада приведет к победе России.