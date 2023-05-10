Илон Маск: мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

Маск указал, какому мессенджеру не стоит доверять. Фото: REUTERS

Мессенджер WhatsApp не заслуживает доверия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя жалобу пользователя этого мессенджера. Пользователь в сети пожаловался на то, что WhatsApp включает микрофон, когда он спит.

«WhatsApp нельзя доверять», - написал Маск в ответ на это в Twitter.

Напомним, ранее американский правозащитник и независимый специалист по компьютерной безопасности Джейкоб Эпплбаум заявил, что сотрудники Агентства национальной безопасности США могут иметь доступ к данным любого владельца Apple iPhone. Слежка за мобильным устройством может осуществляться даже в том случае, если оно не подключено к Интернету, заявил эксперт.

Как и почему за нами следит смартфон и можно ли избавиться от слежки, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о способах узнать о слежке через камеру смартфона. Эксперт рекомендовал при быстрой разрядке аккумулятора смартфона проверить в настройках узнать, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру, то, возможно, речь идет о слежке, объяснил Тимофеев.