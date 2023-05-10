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НовостиОбщество9 мая 2023 21:04

Илон Маск: мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

Миллиардер прокомментировал сообщение пользователя, что WhatsApp включает микрофон, пока он спит
Мария ПАВЛОВА
Маск указал, какому мессенджеру не стоит доверять.

Маск указал, какому мессенджеру не стоит доверять.

Фото: REUTERS

Мессенджер WhatsApp не заслуживает доверия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя жалобу пользователя этого мессенджера. Пользователь в сети пожаловался на то, что WhatsApp включает микрофон, когда он спит.

«WhatsApp нельзя доверять», - написал Маск в ответ на это в Twitter.

Напомним, ранее американский правозащитник и независимый специалист по компьютерной безопасности Джейкоб Эпплбаум заявил, что сотрудники Агентства национальной безопасности США могут иметь доступ к данным любого владельца Apple iPhone. Слежка за мобильным устройством может осуществляться даже в том случае, если оно не подключено к Интернету, заявил эксперт.

Как и почему за нами следит смартфон и можно ли избавиться от слежки, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о способах узнать о слежке через камеру смартфона. Эксперт рекомендовал при быстрой разрядке аккумулятора смартфона проверить в настройках узнать, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру, то, возможно, речь идет о слежке, объяснил Тимофеев.