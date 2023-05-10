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НовостиВ мире10 мая 2023 5:39

Grayzone: в Европе растет угроза террора, исходящего от неонацистских боевиков с Украины

Сотни наемников возвращают домой “ужас” ситуации на Украине
Сергей ЧИКОВ
Иностранные наемники ВСУ несут домой "ужас" из зоны конфликта на Украине

Иностранные наемники ВСУ несут домой "ужас" из зоны конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Журналист-расследователь Кит Кларенберг, комментируя недавнее задержание в Париже двух ультраправых активистов, заявил, что в Европе растет угроза террора из-за возвращения из зоны конфликта на Украине неонацистских боевиков.

“Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции”, – заявил Кларенберг в статье на портале Grayzone. По его словам, сотни боевиков из Франции и других стран участвуют в боевых действиях на Украине, а потом возвращают этот “ужас” домой.

Также автор напомнил историю с арестом пяти неонацистов в Италии, имевших оперативные связи с батальоном “Азов*”, планировавших теракты в стране.

“Общее количество отечественных и зарубежных фашистских боевиков в Украине неизвестно, но, вероятно, оно велико”, – заявил Кларенберг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на российского писателя Захара Прилепина, заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку, поставив “Зеленского с головорезами” в один ряд с Бен Ладеном и ИГИЛ*.

*Запрещенные в России террористические организации