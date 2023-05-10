Иностранные наемники ВСУ несут домой "ужас" из зоны конфликта на Украине Фото: REUTERS

Журналист-расследователь Кит Кларенберг, комментируя недавнее задержание в Париже двух ультраправых активистов, заявил, что в Европе растет угроза террора из-за возвращения из зоны конфликта на Украине неонацистских боевиков.

“Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции”, – заявил Кларенберг в статье на портале Grayzone. По его словам, сотни боевиков из Франции и других стран участвуют в боевых действиях на Украине, а потом возвращают этот “ужас” домой.

Также автор напомнил историю с арестом пяти неонацистов в Италии, имевших оперативные связи с батальоном “Азов*”, планировавших теракты в стране.

“Общее количество отечественных и зарубежных фашистских боевиков в Украине неизвестно, но, вероятно, оно велико”, – заявил Кларенберг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на российского писателя Захара Прилепина, заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку, поставив “Зеленского с головорезами” в один ряд с Бен Ладеном и ИГИЛ*.

*Запрещенные в России террористические организации