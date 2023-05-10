В Запорожье задержали мужчину, планировавшего теракты по заданию Минобороны Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины в Запорожской области, который планировал ряд терактов по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Он планировал первый теракт в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка.

— В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по ГУР Минобороны Украины, — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании, но благодаря слаженным действиям сотрудников спецназа ФСБ его удалось обезвредить.

Во время обыска по месту жительства задержанного, удалось обнаружить различные компоненты, необходимые для изготовления самодельной взрывчатки.

По факту приготовления к совершению теракта возбуждено уголовное дело, а сейчас сотрудники правопорядка проводят с задержанным следственные мероприятия. Позже будет принято решение об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что ранее сотрудники правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. В ходе допроса тот признался, что работал по заданию СБУ.