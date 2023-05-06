Полиция задержала подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Возможный подозреваемый в покушении на Прилепина задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы в Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к покушению на писателя Захара Прилепина. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Министерство внутренних дел.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде на трассе в Борском районе было совершено покушение на Захара Прилепина. Как сообщили позже в Министерстве внутренних дел РФ, писатель был ранен, а водитель погиб. Кроме того, проект wargonzo заявил, что вместе с писателем в машине была его дочь, но она не пострадала.

В Нижегородской области был введен план «Перехват», а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения.