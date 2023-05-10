Рогов сообщил, что у задержанного в Запорожской области террориста был список жертв

Рогов сообщил о задержании в Запорожской области гражданина, работавшего на спецслужбы Украины Фото: Соцсети

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил, что в Запорожской области был задержан гражданин Украины, планировавший серию убийств в регионе. Рогов отметил, что у злоумышленника был целый список жертв, и он прибыл в область специально для их устранения.

“Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать”, – сообщил Рогов.

В ходе допроса подозреваемый признался, что работал на украинскую разведку, от которой получил данные месторасположения схрона с компонентами бомбы.

Напомним, недавно был совершен громкий теракт в отношении известного российского публициста и патриота Захара Прилепина. Задержанный по данному делу Александр Пермяков признал, что также действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Россию исключительно для совершения теракта.

В МИД России назвали данный теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.