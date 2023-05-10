В Анкаре ожидают, что зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий России Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, зерновая сделка будет продлена после 18 мая с учетом всех требований и пожеланий России. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в Анкаре.

Также отмечается, что продлена сделка будет с условием, что в нее будет включен экспорт российской продукции. По заявлению источника, именно поэтому вероятность продления соглашения очень высока.

Напомним, что ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре предпринимают все возможные усилия для продления зерновой сделки после 18 мая. Также в Министерстве иностранных дел Турции отметили, что продление зерновой сделки возможно только при условии учета требований России.

Позже стало известно, что в Стамбуле обсудили технические аспекты будущей встречи заместителей министров.