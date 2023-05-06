Участники четырехсторонней зерновой сделки возобновили переговоры по ее продлению

В Турции возобновят четырехсторонние переговоры по возобновлению зерновой сделки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН обсудили технические аспекты и повестку предстоящей встречи заместителей глав Минобороны этих стран по вопросам продления черноморской зерновой сделки. Об этом сказано в заявлении турецкого оборонного ведомства, документ опубликован на сайте ведомства и доступен здесь.

«В ходе встречи на техническом уровне представители ООН, Турции, Российской Федерации и Украины обсудили повестку встречи заместителей министров и технические аспекты», - сказано в сообщении.

Напомним, новые переговоры Турции, России и Украины по зерновой сделке были запланированы в Стамбуле на 5 мая 2023-го, но встреча была перенесена. В переговорах по зерновой сделке будут участвовать заместители глав Минобороны Турции, России и Украины.

Глава МИД Турции заявил, что продление зерновой сделки зависит от учета требований России.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь. Подробности здесь на KP.RU.

Позднее зерновая сделка была продлена на 60 дней в марте этого года, когда был подтвержден ее пакетный характер.