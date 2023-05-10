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НовостиВ мире10 мая 2023 9:29

Боррель признал, что конфликт на Украине закончится, если Запад прекратит поддержку ВСУ

Однако, по его словам, подобный мир не устроит союзников Киева
Сергей ЧИКОВ
Боррель признал, что ВСУ потерпят поражение без военной помощи Запада

Боррель признал, что ВСУ потерпят поражение без военной помощи Запада

Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что Западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. Однако, по словам Борреля, подобный мир не устроит Европу.

В интервью испанскому телеканалу Sexta Боррель заявил, что может немедленно завершить этот конфликт следующим заявлением: “я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней”. При этом, по его словам, Евросоюз продолжит поддержку Украины, так как такой мир не отвечает интересам Запада.

Напомним, на Украине признают неизбежность поражения в случае отказа Западных союзников от военной поддержки ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров считает подобные признания доказательством прямого участия Запада в конфликте на Украине, который без их вмешательства давно бы закончился.

По мнению Лаврова, этот конфликт уже перешел в плоскость геополитики, и его решение упирается не только в линию соприкосновения. Лавров считает, что, поддерживая конфликт в горячей фазе, Запад пытается “сохранить свою гегемонию” и продолжить диктовать всем свои условия.