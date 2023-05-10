Боррель признал, что ВСУ потерпят поражение без военной помощи Запада Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что Западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. Однако, по словам Борреля, подобный мир не устроит Европу.

В интервью испанскому телеканалу Sexta Боррель заявил, что может немедленно завершить этот конфликт следующим заявлением: “я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней”. При этом, по его словам, Евросоюз продолжит поддержку Украины, так как такой мир не отвечает интересам Запада.

Напомним, на Украине признают неизбежность поражения в случае отказа Западных союзников от военной поддержки ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров считает подобные признания доказательством прямого участия Запада в конфликте на Украине, который без их вмешательства давно бы закончился.

По мнению Лаврова, этот конфликт уже перешел в плоскость геополитики, и его решение упирается не только в линию соприкосновения. Лавров считает, что, поддерживая конфликт в горячей фазе, Запад пытается “сохранить свою гегемонию” и продолжить диктовать всем свои условия.