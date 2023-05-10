Песков: Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На протяжении многих столетий и в целом всей своей истории, Польша периодически сказывается в безумие ненависти к русским. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как оценивают в Кремле поведение польских властей.

— Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже, — заявил Песков.

Также он добавил, что множественные провокационные действия не принесут для Польши и ее жителей ничего хорошего, а квалифицировать их поступки можно только как враждебные действия.

Напомним, недавно стало известно, что полякам рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и заменить его на топоним «Крулевец». А также польские власти захватили школу при российском посольстве и дали время всем сотрудникам на то, чтобы они покинули здание. В МИД России пообещали жестко ответить на такие провокации.