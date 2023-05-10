Песков заявил об утрате американцами памяти о событиях Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах уже не помнят, кто и с кем воевал во Второй мировой войне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Социологические исследования показывают, что молодое поколение в США не знает, кто воевал на той или иной стороне во время Второй мировой войны. Даже среднее поколение не осведомлено о нашем недавнем прошлом и не знает, кто спас мир от коричневой заразы», – сказал он журналистам.

По мнению пресс-секретаря президента России, в США в будущем может появиться целое поколение людей, которые не сможет трезво оценивать свое настоящее и будущее. Такую перспективу Песков назвал плачевной.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер сказала, что звание победителей фашизма принадлежит якобы американцам.

Напомним, власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, пожелавшим посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.