Российские силы уничтожили более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении российскими силами более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

“За сутки уничтожено более 240-ка украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»”, – отметили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении по-прежнему идут в городе Артемовск. Подразделения ВДВ России сдерживают атаки ВСУ с флангов, а в это время штурмовые отряды продолжают вытеснение противника с западных кварталов города.

Авиация ВКС России совершила в данном районе 12 вылетов за сутки, и при поддержке артиллерии уничтожила подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

Напомним, обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek недавно отметил значительное превосходство России в авиации. Авиационные резервы ВКС России в десять раз превышают резервы ВВС Украины.

По сообщению издания Military Watch, украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, что даст российской авиации полную свободу в небе над Украиной, возможность с воздуха уничтожать глубокие тылы ВСУ и может привести к существенным успехам ВС РФ в зоне конфликта.