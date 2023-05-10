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НовостиПолитика10 мая 2023 11:54

Минобороны: российские силы уничтожили более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Авиация ВКС России совершила на данном направлении 12 вылетов за сутки
Сергей ЧИКОВ
Российские силы уничтожили более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские силы уничтожили более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении российскими силами более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

“За сутки уничтожено более 240-ка украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»”, – отметили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении по-прежнему идут в городе Артемовск. Подразделения ВДВ России сдерживают атаки ВСУ с флангов, а в это время штурмовые отряды продолжают вытеснение противника с западных кварталов города.

Авиация ВКС России совершила в данном районе 12 вылетов за сутки, и при поддержке артиллерии уничтожила подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

Напомним, обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek недавно отметил значительное превосходство России в авиации. Авиационные резервы ВКС России в десять раз превышают резервы ВВС Украины.

По сообщению издания Military Watch, украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, что даст российской авиации полную свободу в небе над Украиной, возможность с воздуха уничтожать глубокие тылы ВСУ и может привести к существенным успехам ВС РФ в зоне конфликта.