Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 в Харьковской области Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении российскими системами ПВО истребителя Су-27 ВВС Украины в Харьковской области.

Также расчеты ПВО за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда американских РСЗО HIMARS и уничтожили десять беспилотников ВСУ. Всего за время спецоперации на Украине Киев потерял 420 боевых самолетов и более 200 вертолетов.

Авиация ВКС России, по мнению обозревателя Брендана Коула является значительным преимуществом ВС РФ перед украинской армией. Авиационные резервы России в десять раз больше, чем у ВСУ – 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Подобное превосходство, по его мнению, станет значительным “козырем” в случае попытки Киева провести контрнаступление.

Военное издание Military Watch сообщает, что украинская армия может к концу весны остаться без ракет для советских и западных систем ПВО, а Западные союзники Киева не дают надежд на их своевременное пополнение. По мнению экспертов, предстоящие истощение систем воздушной обороны Украины даст российской авиации полную свободу в зоне конфликта, возможность с воздуха уничтожать глубокие тылы ВСУ и может привести к существенным успехам ВС РФ.