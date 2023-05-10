Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 мая 2023 17:32

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине

Он отметил, что Россия смогла создать значительные оборонные рубежи
Екатерина КОСОБОКОВА
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла создать значительные оборонные рубежи для того, чтобы отразить планируемое Украиной контрнаступление. Поэтому, по его мнению, нельзя недооценивать ее силы.

«Линия фронта была неподвижна в течение долгого времени. Россия смогла построить существенные оборонительные линии с минными полями и окопами, чтобы противодействовать планируемому контрнаступлению», - отметил генсек альянса в интервью CNN.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая окажется неудачной.

В свою очередь, военкор KP.RU Александр Коц ранее писал, что российские войска остановили украинскую попытку контрнаступления, уничтожив десятки отрядов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.