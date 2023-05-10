Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла создать значительные оборонные рубежи для того, чтобы отразить планируемое Украиной контрнаступление. Поэтому, по его мнению, нельзя недооценивать ее силы.

«Линия фронта была неподвижна в течение долгого времени. Россия смогла построить существенные оборонительные линии с минными полями и окопами, чтобы противодействовать планируемому контрнаступлению», - отметил генсек альянса в интервью CNN.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая окажется неудачной.

В свою очередь, военкор KP.RU Александр Коц ранее писал, что российские войска остановили украинскую попытку контрнаступления, уничтожив десятки отрядов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.