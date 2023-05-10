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НовостиВ мире10 мая 2023 18:46

Генеральный инспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока условий для контрнаступления ВСУ нет

Но подготовка к нему идет полным ходом, отметил Бройер
Екатерина КОСОБОКОВА
Генеральный инспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока условий для контрнаступления ВСУ нет

Генеральный инспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока условий для контрнаступления ВСУ нет

Фото: REUTERS

Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер заявил, что условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины еще нет, так как земля в некоторых местах не просохла. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

«Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Бройер.

В то же время, по его словам, подготовка к контрнаступлению ведется полным ходом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая потерпит неудачу.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал ранее, что Россия смогла создать значительные оборонительные линии для того, чтобы отразить планируемое Киевом контрнаступление, и поэтому нельзя недооценивать ее силы.