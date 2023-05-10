Генеральный инспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока условий для контрнаступления ВСУ нет
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Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер заявил, что условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины еще нет, так как земля в некоторых местах не просохла. Об этом пишет издание Tagesspiegel.
«Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Бройер.
В то же время, по его словам, подготовка к контрнаступлению ведется полным ходом.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая потерпит неудачу.
В свою очередь, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал ранее, что Россия смогла создать значительные оборонительные линии для того, чтобы отразить планируемое Киевом контрнаступление, и поэтому нельзя недооценивать ее силы.