FT: встреча главы Пентагона Остина с министром обороны КНР маловероятна из-за санкций

Находящийся под американскими санкциями с 2018 года министр обороны Китая Ли Шанфу может не согласиться на встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Фото: REUTERS

Встреча глав оборонных ведомств США и Китая в июне в Сингапуре на полях межправительственного форума по безопасности «Диалоги Шангри-Ла» маловероятна. К такому выводу пришли аналитики издания Financial Times, исходя из информации собственных источников.

«Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе», - пишет издание.

Речь идет о санкциях в отношении главы китайского минобороны Ли Шанфу, введенных Соединенными Штатами. В то же время американские власти считают, что наличие санкций в отношении Ли Шанфу не мешает его встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Напомним, Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с главой Минобороны Китая Ли Шанфу в июне 2023 года в Сингапуре на полях «Диалога Шангри-Ла».

Ли Шанфу находится под американскими санкциями с 2018 года, их отмену аналитики считают маловероятной.

Ранее представитель МИД Китая Вэньбинь призвал Вашингтон прекратить попытки расколоть Ближний Восток.