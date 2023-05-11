Бастрыкин: СК установил факты участия в рядах ВСУ наемников из более чем 70 стран

Бастрыкин сообщил, что у СК РФ есть факты участия в конфликте на Украине наемников из более чем 70 стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что на данный момент Следственный комитет установил факты вербовки и участия в конфликте на Украине наемников из более чем 70 стран.

“Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников - приверженцев нацистского режима из более чем 70 государств, в основном Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику”, – сообщил Бастрыкин на конференции Конституционного суда, проходящей в рамках международного юридического форума в Петербурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле 2022 года отмечала, что с начала военной спецоперации России на Украине Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отмечал, что число наемников в зоне конфликта на Украине превышает все разумные пределы. По его словам, в основном они приезжают из США, Канады, Польши и Британии.

Журналист-расследователь Кит Кларенберг, комментируя недавнее задержание в Париже двух ультраправых активистов, заявил, что в Европе растет угроза террора из-за возвращения из зоны конфликта на Украине неонацистских боевиков.

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